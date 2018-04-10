На Полтавщині упав гелікоптер, постраждалих немає

Біля села Чернишівка у Шишацькому районі Полтавської обл. близько 17:00 упав гелікоптер "Мі-2", який належить приватній фірмі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

Потерпілих в результаті інциденту немає.

На борту гелікоптера, який належить приватній фірмі, перебувало двоє пілотів. Унаслідок падіння вони не постраждали.

За попередньою інформацією, гелікоптер здійснював авіахімічні роботи. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.