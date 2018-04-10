"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" через невиконання рішення арбітражу

НАК "Нафтогаз України" змушений почати процедуру примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу Газпромом у Європі, а також готує новий позов щодо відшкодування збитків, спричинених невиконанням ухвал арбітражу.

Про це сказав головний комерційний директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на зустрічі у Брюсселі з комісаром ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер, повідомили Укрінформу у прес-службі НАК.

Як інформує компанія, Вітренко докладно розповів комісару про ухвалені Стокгольмським арбітражем рішення у двох комерційних спорах між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром".

"Вітренко також поінформував про реакцію Газпрому після оголошення остаточного рішення, яке серед іншого зобов’язує російського монополіста відшкодувати Нафтогазу збитки на суму 2,6 млрд дол. та відновити поставки газу до України на нових умовах. Поки що Газпром відмовляється виконувати рішення арбітражу. З огляду на таку позицію російської сторони, Нафтогаз змушений офіційно розпочати процедуру примусового виконання рішення в Європі і готує новий позов щодо відшкодування збитків, спричинених невиконанням ухвал арбітражу з боку Газпрому", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2017 році Нафтогаз надав свої зауваження щодо зобов’язань, які погодився взяти на себе Газпром у межах окремої антимонопольної справи, розпочатої Європейською комісією проти російського монополіста в 2012 році у зв’язку з його діями на газових ринках Центральної та Східної Європи.