Польща хоче збільшити свою присутність в місії ОБСЄ на Донбасі, - Чапутовіч

Польща ініціює збільшення кількості своїх представників у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю виданню Obserwator Miedzynarodowy.

Зокрема, він звернув увагу, що Польща є другим за кількістю спостерігачів (41 особа) учасником в СММ ОБСЄ. Міністр наголосив, що Польща має намір і надалі брати активну участь у СММ і хоче "збільшити свою присутність у місії".

Чапутович також висловив впевненість, що введення на Донбас миротворчої місії ООН сприятиме відновленню миру і територіальної цілісності України.

"Ми (Польща) вважаємо, що розгортання миротворчої місії в Україні, за згодою керівництва країни, може допомогти відновити мир і територіальну цілісність України", - зазначив він.

Чапутович підкреслив, що Польща й надалі працюватиме над розв'язанням російсько-українського конфлікту.

"Ми хочемо, щоб Росія почала поважати міжнародне право", - заявив глава МЗС Польщі.

Торкаючись польсько-українських відносин, Чапутович наголосив, що польська східна політика не змінилася: Варшава і Київ є "близькими сусідами" попри те, що існують розбіжності в історичній пам'яті і сприйнятті трагічних подій періоду Другої світової війни, особливо Волинського злочину.

За його словами, Польща хоче якнайшвидше розв’язати проблему із запровадженням мораторію на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв на території України.

"Розраховую, що проблему незабаром буде вирішено, а переговори допоможуть будувати наше стратегічне партнерство з Україною", - сказав глава польської дипломатії.