Польська комісія: Причиною трагедії під Смоленськом став вибух на борту літака

Причиною загибелі членів урядової делегації під Смоленськом на чолі з екс-президентом Лєхом Качинським у 2010 році став вибух на борту літака Ту-154М. Про це заявив голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич в ефірі телеканалу TVP1, передає "Укрінформ".

"Пасажири були вбиті вибухом у центроплані перед зіткненням із землею. Це стало причиною їхньої смерті",- заявив Мацеревич.

За його словами, тезу про те, що літак знищено вибухом, підтверджує факт, що двері урядового літака із значною силою вгрузли в землю. Натомість, на інших фрагментах частинах літака виявлено дію високої температури, зазначив він. Про вибух на борту повітряного судна свідчать також і експерименти, які було проведено урядовою підкомісією.

Мацеревич наголосив, що вибух у центроплані був такої сили, що польських генералів, які сиділи у цій частині літака, розірвало на дрібні фрагменти.

Він повідомив, що технічний рапорт щодо причин катастрофи буде оприлюднено упродовж кількох тижнів.

Нагадаємо, урядова підкомісія з розслідування причин Смоленської катастрофи, яку створено при Міноборони Польщі, поновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій вона розглядає вибух на борту літака, який стався ще до його зіткнення із землею. У січні цього року члени комісії повідомили, що причиною катастрофи стала серія вибухів - у крилі, слоті та центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю.

Урядовий літак Ту-154М, яким представники польської політичної та військової еліти включно з президентським подружжям Лєха та Марії Качинських прямували на вшанування 70-х роковин Катинської трагедії, розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Загинули усі 96 людей, які перебували на борту.

Сьогодні, 10 квітня, у Варшаві у восьму річницю Смоленської катастрофи відкриють пам’ятник загиблим, а також закладуть камінь під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському.