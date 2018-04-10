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Помічник Трампа з питань внутрішньої безпеки подав у відставку, - ЗМІ

10 квітня, 2018 - 21:41
Фото Reuters

Помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку, передає видання The Washington Post.

Видання з посиланням на два неназвані джерела повідомляє, що відставка була ініційована новопризначеним радником з нацбезпеки Джоном Болтоном.

"Президент вдячний Томові за прихильність справі підтримання безпеки і забезпечення охорони нашої країни", — прокоментувала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Офіційно про причини відставки не повідомляється. Водночас, за даними видання, чиновника звинувачували у повільності у запровадженні оборонної стратегії США та покаранні РФ за втручання у вибори.

Нагадаємо, що минулого місяця Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря США і призначив на цю посаду директора ЦРУ Майка Помпео. Також новим економічним радником Трампа став телеведучий Ларрі Кадлоу.

Джерело: 112 Україна

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