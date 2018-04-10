Президент України Петро Порошенко анонсував серійне виробництво ракетних комплексів "Вільха". Про це йдеться на сторінці Глави держави у Facebook.

"Вітаю розробників ракетного комплексу "Вільха" з початком державних випробувань! Після завершення випробувань Україна розпочне серійне виробництво цього надпотужного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна розпочала державні випробування ракетного комплексу "Вільха". За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, випробування проходитимуть у кілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.