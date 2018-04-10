Порошенко розповів про запровадження санкцій щодо російських олігархів

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти російських олігархів. Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками двосторонніх переговорів в рамках його офіційного візиту до ФРН, передали в прес-службі президента.

"Декілька днів тому я дав доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів і Раді національної безпеки і оборони, Секретарю Ради підготувати відповідний проект рішення, який найближчими днями буде винесений на засідання РНБО. І санкції будуть введені", - повідомив президент, відповідаючи на запитання чи буде Україна запроваджувати проти російських олігархів санкції, так само як це зробили США, і чи буде російський олігарх Олег Дерипаска у такому санкційному списку.

"Вони будуть максимально гармонізовані з рішенням Уряду США", - наголосив Порошенко, додавши, що ці санкції стосуватимуться і пана Дерипаски, і інших олігархів, які на сьогоднішній є ключовими учасниками російських процесів, в тому числі і щодо активної роботи в Криму, щодо постачання зброї збройним силам РФ.

"Звичайно реакція України буде дуже швидкою і рішучою", - зауважив президент.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація Трампа запровадила санкції проти 7 російських олігархів та 17 російських урядовців за діяльність, яку в уряді США назвали “російською злочинністю” по всьому світу.