Президент України Петро Порошенко висловив співчуття польському народу у зв'язку з річницею авіакатастрофи біля Смоленська, що забрала життя керівництва Польської держави.

"Сьогодні - восьма річниця смоленської катастрофи, що забрала життя друга України, президента Леха Качинського, його дружини та багатьох представників політичної та військової еліти. Співчуваємо і сумуємо разом із польським народом", - написав Порошенко у своєму акаунті у Twitter у вівторок удень.

Як повідомлялося, літак президента Польщі розбився біля Смоленська 10 квітня 2010 року. Всі 96 людей, котрі перебували на борту, загинули. Качинський летів на жалобні заходи до Катині, де поховані польські військовослужбовці, розстріляні НКВС СРСР у 1940 році.