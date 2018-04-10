Президенти України та Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко обговорив з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром необхідність збереження та посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив у Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президенти України та Німеччини обговорили необхідність збереження та посилення санкцій проти Росії", - написав Цеголко.

У прес-службі Президента також поінформували, що Порошенко і Штайнмайєр обговорили перспективи введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Президент України висловив переконання, що розгортання повноцінної миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу сприятиме стабілізації в регіоні та здатне забезпечити ефективний перехід від режиму постійних російських провокацій до режиму мирного врегулювання.

У свою чергу Штайнмайєр висловив підтримку міжнародним зусиллям з пошуку мирного врегулювання на Донбасі, передусім у контексті важливості розгортання міжнародної місії ООН.

Крім того, лідери обговорили сприяння з боку Німеччини прогресу України на шляху реформ, зокрема у сфері децентралізації, медицини, продовження боротьби з корупцією, йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також наголосили на важливості використання газотранспортних можливостей України, поінформували в прес-службі.

Як відомо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Німеччині на запрошення федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Глава держави вже провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом та федеральним канцлером Ангелою Меркель.

Президент України є одним із перших іноземних лідерів, який перебуває з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Ангели Меркель на посаду федерального канцлера.