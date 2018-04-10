Протести проти діючого уряду відбулись у 20 містах Чехії

В понеділок ввечері у майже 20 містах Чехії відбулись протести проти виконувача обов’язків прем’єра Андрея Бабіша та його уряду. Про це повідомляє Чеське Радіо.

Найбільша кількість демонстрантів зібралися у Празі.

Мітингарі наполягають, що Андрей Бабіш, якого звинувачують у шахрайстві з коштами ЄС та співпраці з комуністичними спецслужбами, не може стати гідним прем’єром та сформувати функціональний уряд.

Люди збирали підписи під петицією з вимогою достойного прем’єра та кабінету міністрів і закликали Бабіша піти у відставку.

У демонстрантів було безліч банерів, прапорів Чехії та ЄС. Дехто виступав також проти президента Мілоша Земана та лідера ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури.

Організатори демонстрації вважають неприйнятним те, що прем'єр-міністр є переслідуваною людиною і зареєстрований в якості агента комуністичної державної безпеки.

Демонстранти у Празі прийшли на площу з символічними паперовими кийками, дзвеніли ключами, нагадуючи тим самим про подіях 1989 р Організатори празької протестної акції також розмістили на Вацлавській площі ряд стендів, де можна було поставити свій підпис під петицією, що вимагає нових виборів глави GIBS.

Велика демонстрація пройшла в Брно - на площі Свободи зібралося понад 2,5 тисячі осіб, які тримали в руках транспаранти «Геть Бабіша!», «Чеська Республіка не хоче Бабіша». На акції виступив глава Громадянської демократичної партії Петро Фіала, а також Мікулаш Бек, ректор Університету ім. Т. Г. Масарика.

Демонстрації також пройшли в Остраві, в Пльзені, в Пардубіцах, в Чеських-Будейовицях, в Градце-Кралове, в Ліберці, в Зліні, в Рожнові-під-Радгоштем і в Їглава.