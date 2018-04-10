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При реалізації проекту Nord Stream 2 частина газу має йти через Україну, - Меркель

10 квітня, 2018 - 15:58
Фото Reuters

Україна не повинна втратити статус транзитера при реалізації проекту Nord Stream 2, частина газу має транспортуватися її територією. Про це заявила Федеральний канцлер Ангела  Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розмовляли про це і, звісно, взяли до уваги думку президента України з цього питання. І ми говорили також з президентом Росії стосовно ситуації щодо Nord Stream 2 і висловили збентеження України. Звісно, йдеться про те, що все одно частина газу буде йти через українську територію. Тобто транзит через територію України залишається важливим", - сказала Меркель.

Вона додала, що потрібно також враховувати політичний компонент цього питання.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Handelsblatt закликав європейських партнерів приєднатися до управління українським транзитним трубопроводом. При цьому він назвав Nord Stream 2 "політичним хабарем за лояльність до Росії".

Нагадаємо, наприкінці березня компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", отримала дозвіл на прокладку ділянки Nord Stream 2 в водах виключної економічної зони Німеччини в Балтійському морі. Уряд Фінляндії дозволив будівництво газопроводу у своїй ексклюзивній економічній зоні.

Російська компанія має намір почати будівництво Nord Stream 2 у 2018 році і завершити його до кінця 2019 року.

5 квітня 2018 року український парламент прийняв постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства про неприпустимість будівництва газопроводу Nord Stream 2 і монополії Російської Федерації на газових ринках світу".

Джерело: Укрінформ

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