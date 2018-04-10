При реалізації проекту Nord Stream 2 частина газу має йти через Україну, - Меркель

Україна не повинна втратити статус транзитера при реалізації проекту Nord Stream 2, частина газу має транспортуватися її територією. Про це заявила Федеральний канцлер Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розмовляли про це і, звісно, взяли до уваги думку президента України з цього питання. І ми говорили також з президентом Росії стосовно ситуації щодо Nord Stream 2 і висловили збентеження України. Звісно, йдеться про те, що все одно частина газу буде йти через українську територію. Тобто транзит через територію України залишається важливим", - сказала Меркель.

Вона додала, що потрібно також враховувати політичний компонент цього питання.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Handelsblatt закликав європейських партнерів приєднатися до управління українським транзитним трубопроводом. При цьому він назвав Nord Stream 2 "політичним хабарем за лояльність до Росії".

Нагадаємо, наприкінці березня компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", отримала дозвіл на прокладку ділянки Nord Stream 2 в водах виключної економічної зони Німеччини в Балтійському морі. Уряд Фінляндії дозволив будівництво газопроводу у своїй ексклюзивній економічній зоні.

Російська компанія має намір почати будівництво Nord Stream 2 у 2018 році і завершити його до кінця 2019 року.

5 квітня 2018 року український парламент прийняв постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства про неприпустимість будівництва газопроводу Nord Stream 2 і монополії Російської Федерації на газових ринках світу".