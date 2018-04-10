Слідчі СБУ проводять обшук у квартирі Савченко, - ЗМІ

У Києві правоохоронці проводять обшук у квартирі народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє УНН із посиланням на правоохоронні органи.

За попередньою інформацією у помешканні Савченко на Троєщині обшук проводять слідчі Служби безпеки України.

Зазначимо, що наразі вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у прес-центрі СБУ.

Водночас, прес-секретар народного депутата Тетяна Проторченко підтвердила факт обшуку.

Так, 5 квітня Савченко не пройшла судово-психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа через процесуальні питання.

Нагадаємо, 22 березня Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання та арешт.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру Савченко в присутності адвоката. Її затримали, і вона ночувала в СІЗО СБУ.

Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виробили в "ДНР".

Сама ж Савченко заявляє, що планувала лише "політичну провокацію". А під час судового засідання 23 березня вона заявила про глибоку зневагу до президента, уряду і нардепів.