США розглядають міжнародну військову відповідь на хімічну атаку в Сирії, - ЗМІ

США розглядають варіант міжнародної військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума. Про це у вівторок, 10 квітня, пише Reuters із посиланням на джерела в уряді США.

У повідомленні йдеться, що співрозмовники агентства конкретних планів не розкрили, але повідомили, що цілями, по яких може бути завдано ударів, можуть стати об'єкти, пов'язані з наявною інформацією про об'єкти з хімічною зброєю в Сирії.

Серед можливих цілей опитані агентством експерти називають авіабазу сирійських ВПС у Думайрі та аеродром Хмеймім, де базуються російські сили.

"Це залежить від того, наскільки США серйозні", - заявив один із експертів.

Як зазначає Reuters, Білий дім у заяві від 4 березня визначив Хмеймім як відправну точку для бомбардувань російськими ВКС передмістя Східної Гути. При цьому Білий дім, Пентагон і Держдепартамент відмовилися коментувати конкретні варіанти відповіді на хіматаку в Думі.

Нагадаємо, США заявили, що відреагують на хімічну атаку на сирійське місто Дума, незалежно від того, яке рішення ухвалить Рада безпеки ООН. Зокрема, 9 квітня президент США Дональд Трамп засудив "огидну" атаку отруйним газом в Сирії і заявив, що прийме рішення про відповідь США протягом 24-48 годин.