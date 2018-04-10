Ким би ти не був — будь краще.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, національний герой американського народу

США розглядають міжнародну військову відповідь на хімічну атаку в Сирії, - ЗМІ

10 квітня, 2018 - 08:53
Фото Reuters

США розглядають варіант міжнародної військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума. Про це у вівторок, 10 квітня, пише Reuters із посиланням на джерела в уряді США.

У повідомленні йдеться, що співрозмовники агентства конкретних планів не розкрили, але повідомили, що цілями, по яких може бути завдано ударів, можуть стати об'єкти, пов'язані з наявною інформацією про об'єкти з хімічною зброєю в Сирії.

Серед можливих цілей опитані агентством експерти називають авіабазу сирійських ВПС у Думайрі та аеродром Хмеймім, де базуються російські сили.

"Це залежить від того, наскільки США серйозні", - заявив один із експертів.

Як зазначає Reuters, Білий дім у заяві від 4 березня визначив Хмеймім як відправну точку для бомбардувань російськими ВКС передмістя Східної Гути. При цьому Білий дім, Пентагон і Держдепартамент відмовилися коментувати конкретні варіанти відповіді на хіматаку в Думі.

Нагадаємо, США заявили, що відреагують на хімічну атаку на сирійське місто Дума, незалежно від того, яке рішення ухвалить Рада безпеки ООН. Зокрема, 9 квітня президент США Дональд Трамп засудив "огидну" атаку отруйним газом в Сирії і заявив, що прийме рішення про відповідь США протягом 24-48 годин.

Джерело: День

Більше новин

Хіматака в Сирії: Комісар ООН заявив, що Радбез паралізований правом вето
Через санкції США російські олігархи втратили понад $12 млрд
Мей вимагає покарання за хіматаку в Сирії
ОЗХЗ розпочала розслідування хімічної атаки в Сирії
Уряд Сирії планує розпочати переговори з повстанцями у Східній Гуті, - ЗМІ
США і Франція виступають з єдиних позицій щодо застосування хімічної зброї в Сирії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 