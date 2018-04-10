Суд Лондона відновив розслідування загибелі свідка у справі Магнітського

Центральний кримінальний суд Олд Бейлі у Лондоні відновив розслідування обставин загибелі російського бізнесмена Олександра Перепиличного, який, можливо, був отруєний. Про це повідомляє ЄП з посиланням на ВВС.

44-річний Перепиличний помер під час пробіжки біля свого будинку у містечку Вейбридж, неподалік Лондона, у листопаді 2012 року.

Поліція тоді заявила, що його смерть не була підозрілою, але пізніше були виявлені сліди отруйної рослини.

Розслідування відновилося на чотири дні, протягом яких заслухають коронера (експерт, який безпосередньо визначає причину смерті), фахівців із рослин і токсикологів.

Представники поліції вже дали свідчення у суді і пояснювали, чому результати двох досліджень тіла Перепиличного не встановили причину смерті і не виявили жодних ознак "участі сторонніх осіб чи неправомірних дій".

Подальші токсикологічні тести у 2015 році показали, що смерть російського бізнесмена могла бути вбивством з використанням рідкісної отрути, однак поліцейські заявили, що подальші дослідження це не підтвердили.

Перепиличний був одним з інформаторів фонду Hermitage Capital, який розслідував масштабні розкрадання з російської казни. Після смерті аудитора Сергія Магнітського в московському СІЗО Перепиличний дав свідчення швейцарської прокуратурі.

Він розповів, що допоміг провести операцію з відмивання грошей у розмірі $230 млн.

Перепиличний помер через декілька місяців після подання заявки на страхування життя у розмірі 8,5 млн фунтів стерлінгів.