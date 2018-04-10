Світовий банк покращив прогноз щодо рівня держборгу України

Світовий банк покращив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України у 2018-2020 роках. Про це йдеться у звіті “Україна. Світовий огляд” від 10 квітня 2018 року.

Світовий банк зазначив, щоб стимулювати зростання інвестиції та продуктивності, необхідно впроваджувати реформи.

"Якщо проведення реформ затягнеться, то в умовах невизначеності економічне зростання може суттєво сповільнитись. Економічне зростання залишається слабким через незавершеність структурних реформ, необхідних для посилення довіри інвесторів", - йдеться у повідомленні.

У 2017 році ВВП України зріс на 2,5% у 2017 році (після 2,3% у 2016 році), що є слабким відновленням, оскільки йому передувало сукупне 16-відсоткове скорочення у 2014-2015 роках.

Основні сектори, такі як переробна промисловість та внутрішня торгівля продемонстрували відносно високе зростання, додана вартість в цих секторах підвищилась більш ніж на 5% у 2017 році. Крім того, будівництво зросло майже на 27%.

Світовий банк також покращив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1% та до 73,5% з 78,9% ВВП - у 2019 році.