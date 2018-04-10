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У "Борисполі" планують відкрити дворівневий паркінг, підземний залізничний вокзал і нові duty-free

10 квітня, 2018 - 16:46
Фото з архіву "Дня"

В аеропорту "Бориспіль" вже в цьому році відкриють тисячу паркомісць у дворівневому паркінгу, а пізніше – підземні залізничний вокзал та станцію. Про це повідомив гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін в інтерв'ю LIGA.net, говорячи про стратегію розвитку аеропорту до 2045 рік

На питання, які планується реалізувати в діапазоні 5 років, він відповів, зокрема:

"У цьому році запускаємо першу чергу нового дворівневого паркінгу (на 1000 паркомісць) і починаємо будівництво нової вишки Украероруху. Друга половина паркінгу буде затребувана нами десь через 3-4 роки".

"У подальших планах – новий центр технічного обслуговування, вантажний термінал, транспортний вузол з підземним залізничним вокзалом, автобусна станція, нова автодорога (яка пройде паралельно старої), блок з паркінгами, готелем, офісами і залізнична лінія, по якій буде прибувати "Повітряний експрес" (на першому етапі вона буде примикати до торця терміналу D, а на другому – спускатися під землю і доходити безпосередньо до нового пасажирського терміналу)", – повідомив Рябікін.

На питання, як буде змінюватися концепція розташування магазинів duty-free і ресторанів, він відповів:

"Додаткові площі з'являються на другому рівні трансферної зони. Там буде суміщений торговий центр з додатковою точкою громадського харчування. Ми зараз переносимо лінію огляду прикордонного контролю, і на цьому місці в зоні прильоту пасажирів з'являться ще 2-3 магазину duty-free".

Джерело: 112 Україна

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