У Франції зафіксовано рекордну кількість запитів на притулок

Кількість заявок на надання притулку у Франції у 2017 році вперше перевищила 100 тис. Такі дані наводяться в опублікованому щорічному звіті Французького відомства із захисту біженців та осіб без громадянства (OFPRA), повідомляє спеціалізоване на питаннях міграції агентство InfoMigrants.

“Кількість запитів на притулок у 2017 році продовжила зростати більш помітним чином, ніж у 2016 році, коли було відзначено зростання на 7,1%. У 2017 році кількість запитів досягло 100 755, тобто зросла на 17,5% у порівнянні з 2016 роком”, — йдеться в доповіді.

Згідно зі статистикою, що наводиться в документі, до цього часу жодного разу в OFPRA не реєстрували за один рік 100 тис. заявок на надання статусу біженця. Така статистика ведеться з 1981 року.

Після розгляду заявок 23958 чоловік, або 27,2% прохачів отримали позитивну відповідь і були поміщені під захист відомства в статусі біженця. У 2016 році в OFPRA задовольнили прохання 28,8% претендентів притулку. У відомстві це зниження пояснюють тим, що все більше мігрантів, які шукають у Франції притулку, потрапляють у категорію економічних мігрантів, а не вимушених переселенців, у зв’язку з чим їм відмовляють.

Основною країною походження прохачів притулку стала Албанія — від громадян цієї держави надійшло в цілому 12131 запитів, що на 60% більше, ніж роком раніше. Слідом ідуть Афганістан (6671), Сирія (5824), Гаїті (5744), Судан (4823).

“Символічний поріг в 100 тис. заявок був подоланий. І хоча це не стало масовим припливом, це відкрило безліч хворобливих історій про вигнання людей”, — зазначив в коментарі до доповіді глава OPFRA Паскаль Бріс.