У Києві невідомі викрали меморіальну дошку Івану Миколайчуку

У Києві стався черговий черговий акт вандалізму – невідомі викрали меморіальну дошку видатному українському актору, режисеру, сценаристу Івану Миколайчуку.

Вона зникла з будинку за адресою місто Київ, вул. І.Миколайчука, 5 (кол. Серафимовича).

Автор дошки - скульптор Анатолій Фуженко (1936-1999 рр.)

"Всі необхідні заяви до правоохоронних органів було зроблено, а Національна спілка кінематографістів звернулася навіть до керівництва МВС з проханням зробити все, аби злочинці були знайдені. Поки що не відомо про жодні результати пошуків.

Втім, одне зрозуміло вже зараз - меморіальну дошку не повернути. Треба подумати про те, як виготовити нову - чи копію Фуженкового варіанту, чи подумати про нову дошку, уже не в металі...", - повідомляє Сергій Тримбач на своїй стронці у Facebook.

Читайте про видатного актора та сценариста на сайті Дня в матеріалі "День Миколайчука".