У Києві відбудеться концерт всесвітньо відомого українського співака Андрія Бондаренка

19 квітня у Домі «Майстер Клас» відбудеться концерт всесвітньо відомого українського співака, ліричного баритона Андрія Бондаренка

У Києві Андрій Бондаренко у супроводі піаніста Вітілія Лимана представить програму Stories, до якої увійшли твори Петра Чайковського, Жака Ібера, Габріеля Форе, Георгія Свиридова і Сергія Рахманінова, повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Знайомлячись із переліком міст і країн, театрів та фестивалів, де йому доводилося виступати, конкурсів, переможцем яких він став, заспіваних ним оперних партій, спочатку не віриш, що це послужний список не маститого «метра», а молодого артиста, котрий менше десяти років тому закінчив Національну музичну академію України. Втім, телевізійний вокальний конкурс ВВС Singer of the World у Кардіффі, Глайднборнський оперний фестиваль та Зальцбурзький фестиваль молодих виконавців, провідні партії на сценах театрів Мюнхена, Кельна, Мадрида, Глазго, Санкт-Петербурга, Сан-Паулу, Цюриха, співпраця із такими диригентами, як Айвор Болтон, Теодор Куррентзис, Михайло Татарніков, Кирило Карабиць, режисерами Міхаелем Штурмінґером, Девідом МакВікаром – це вже його творча біографія», - зазначає видання Музика.

Про соліста Zurich Opera House Андрія Бондаренка найчастіше пише світова преса, оскільки сценічна кар’єра виконавця переважно зосереджена на світових столицях. Але сам Андрій Бондаренко ніколи не пропускає нагоди завітати до Києва.

«Київ – це єдине місце, де я себе відчуваю вдома. Шкода, що не виходить співати тут стільки, скільки би хотілося, але ми робимо для цього усе можливе» - коментує виконавець.