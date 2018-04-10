У NASA розробляють цивільний надзвуковий літак нового покоління

Аерокосмічне агентство NASA замовило компанії Lockheed Martin прототип цивільного надзвукового літака нового покоління. Готовий зразок літака повинні доставити в дослідницький центр Flight Armstrong в Каліфорнії до кінця 2021 року, пише Science Alert, передає "Новое время".

NASA сподівається, що цей апарат надасть важливі дані, які могли б сприяти розвитку комерційних надзвукових повітряних перевезень над сушею. Контракт з компанією Lockheed Martin Aeronautics Company укладений на суму $247,5 млн.

Як пояснив заступник директора Управління з досліджень технологій аеронавтики Джейвон Шин, цей проект схожий на перегляд старих досліджень NASA.

"Дуже цікаво повернутися до розробки X-plane в таких масштабах. Наша давня традиція рішення щодо подолання технічних бар'єрів надзвукового польоту все ще триває", - сказав Шин, нагадавши про серію надзвукових дослідних літаків X-plane, які вироблялися Bell Aircraft починаючи з середини 1940-х років.

Зміст проекту полягає в створенні літака зі зниженим шумом від звукового удару під час переходу звукового бар'єру. В теорії ця модель зможе літати над сушею на надзвукових швидкостях, що в даний момент заборонено американським авіаційним управлінням FAA через шумове забруднення.

Довжина експериментального апарату становитиме 29 метрів. Висота польоту становитиме 17 тисяч метрів. Машина зможе розвивати швидкість, що в 1,4 рази перевищує швидкість звуку (приблизно 1600 км/год). Літак буде позбавлений виступаючих частин в носовій частині, а пілот буде отримувати візуальну інформацію з системи камер. Саме форма повинна запобігти виникненню звукового удару.

Проект майбутнього літака створений так, щоб він міг використовувати частини від інших реактивних літаків, наприклад, ліхтар від T-38, механізм для посадки від F-16 і різні компоненти від F/A-18. Двигун GE 414-400 використовується на Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Будівництво почнеться на об'єкті Lockheed Martin Skunk Work в Палмдейлі, а потім пройде серія випробувальних польотів, які завершаться доставкою корабля в NASA. Другий етап, який повинен початися в 2022 році, буде складатися з випробувань над базою ВПС Едвардс в південній Каліфорнії, щоб переконатися, що він безпечний. Третя фаза, з 2023 по 2025 рік, буде складатися з випробувальних польотів в чотирьох-шести містах США.

Потім дані, зібрані в результаті цих тестів, відправлять в FAA і Міжнародну організацію цивільної авіації. У NASA сподіваються, що після цього заборону на польоти над сушею скасують і комерційні надзвукові польоти над землею можуть, нарешті, стати здійсненними.

У вересні 2017 року НВ повідомляло, що дослідницький підрозділ компанії Lockheed Martin провів перші випробування прототипу гіперзвукового безпілотного літального апарату SR-72. Передбачається, що літак SR-72 здатний розвивати швидкість до 6,9 тисячі кілометрів на годину.