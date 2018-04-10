У НАЗК пояснили, як військові будуть подавати е-декларації

Запропонований НАЗК законопроект не звільняє правоохоронців від обов’язку подання електронних декларацій. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Як заявили у НАЗК, законодавчі зміни спрямовані на убезпечення суб’єктів декларування, а також їхніх сімей.

Йдеться про проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції".

"Заходи фінансового контролю до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які беруть участь у проведенні АТО, здійснюватимуться відповідно до порядку, який затверджуватиметься НАЗК. Обмеження публічного доступу до вказаної інформації не має на меті приховування статків декларантів, а лише спрямоване на захист життя та майна суб’єктів декларування, які забезпечують оборону країни, а також їхніх сімей", – зазначають у НАЗК.

В агентстві додають, що також пропонованими змінами буде обмежено в публічній частині реєстру е-декларацій інформацію про місце проживання суб’єктів декларування на рівні області, а також назвою органу, в якому працює декларант, без зазначення його посади.

Раніше Центр протидії корупції заявив, що НАЗК розробило законопроект, яким, як стверджують в організації, пропонується дозволити всім правоохоронцям, які відряджаються в зону АТО, не подавати декларації.