У парламенті Норвегії створили групу дружби з Україною

У парламенті Норвегії з ініціативи норвезьких депутатів створено першу в історії українсько-норвезьких взаємин Групу дружби з Україною, яку очолить колишній президент стортингу Олемік Томмессен. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Королівстві Норвегія.

"В Україні вітають ініціативу норвезьких парламентаріїв щодо створення у стортингу (парламенті) Норвегії Групи дружби з Україною, що стане новим важливим виявом солідарності з боку Норвегії з нашою державою та ще одним підтвердженням зміцнення українсько-норвезького партнерства", - заявив посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк під час зустрічі з президентом стортингу Тоне Вільхельмсен Трьоен.

Яцюк висловив вдячність за послідовну позицію Норвегії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Особливу увагу в цьому зв’язку було приділено важливості посилення міжнародної солідарності у справі звільнення українських політичних в’язнів, які продовжують утримуватися на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.

Український дипломат також висловив сподівання на важливу роль депутатів стортингу у забезпеченні належного вшанування у Норвегії 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Спікер парламенту Норвегії у свою чергу підтвердила, що перша в історії українсько-норвезьких взаємин Група дружби з Україною дозволить посилити українсько-норвезьку міжпарламентську взаємодію та розширити можливості підтримки України з боку депутатів стортингу. Вона повідомила що Групу дружби з Україною у парламенті Норвегії очолить авторитетний норвезький політик, колишній президент стортингу Олемік Томмессен.

У ході зустрічі президент Стортингу також повідомила про готовність відвідати Україну з візитом восени 2018 року на запрошення голови Верховної Ради України.