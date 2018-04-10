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У польському місті запровадили обслуговування українською мовою у транспорті

10 квітня, 2018 - 16:24
Фото з архіву "Дня"

У терміналах для купівлі проїзних квитків та компостерах громадського транспорту Вроцлава (Нижня Силезія, Польща) запровадили автоматичне обслуговування українською мовою. Про це повідомляє "Польське радіо".

Наразі у Вроцлаві встановлено 154 нових стаціонарних квиткових терміналів. Крім того, у міському транспорті є майже 3 тис. компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Досі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку. Відтепер з’явилася й українська мова.

Нову мову у квиткових терміналах запровадила компанія Mennica Polska, яка відповідає за продаж квитків у Вроцлаві. За різними підрахунками, у Вроцлаві до 10% населення міста можуть бути громадянами України.

Раніше українську мову у квиткові термінали міського транспорту було запровадежно також у Познані. Крім того, Познань — перше місто Польщі, яке створило спеціальну підсторінку для громадян України на сайті міста. На ній українці рідною мовою можуть знайти інформацію про місто, роботу та освіту.

Нагадаємо, близько 70% громадян України, які отримали дозволи на роботу в Польщі, працюють або в інших країнах Шенгенської зони, або не на тих місцях, які було задекларовано.

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