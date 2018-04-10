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У Порошенка підвели підсумки візиту до Німеччини

10 квітня, 2018 - 20:55
Фото Reuters

Переговори Президента Петра Порошенка з канцлером ФРН, президентом Німеччини і спікером Бундестагу засвідчили, що Україна особливий партнер, на якого покладають великі надії. Про це повідомив у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"На фоні фінансового обвалу в Москві вдалий візит до Берліна. Переговори з канцлером, президентом Німеччини і спікером Бундестагу засвідчили, що Україна особливий партнер, на якого тут покладають великі надії. Німеччина готова до продовження санкцій проти Росії, тут підтримують ідею українського Президента щодо миротворців ООН і знають ціну російським словам", - зазначив він.

За словами Цеголка, найважливіша заява прозвучала з вуст канцлера Меркель: Україна не повинна втратити статус транзитера російського газу. І це також сигнал для Кремля.

Ще одним дзвіночком, вважає прес-секретар Президента,  мають стати травневі переговори в Аахені. Вони, як було проанонсовано сьогодні, відбудуться між Порошенком, Макроном та Меркель. Але без Путіна.

Як повідомив Президент Порошенко, Україна найближчим часом синхронізує санкції проти російських олігархів зі США. Проти Дерипаски також.

Джерело: День

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