У Техасі кордон із Мексикою охоронятимуть понад тисячі нацгвардійців

Влада штату Техас (США) планує збільшити кількість військових Національної гвардії на кордоні з Мексикою до понад тисячі осіб. Про це повідомив губернатор штату Грег Ебботт, передає "РБК-Україна" із посиланням на KTSA.

Ебботт розповів, що зараз американський кордон у штаті Техас охороняють 250 військових, і підкреслив, що всі військовослужбовці від його штату на американсько-мексиканському кордоні будуть озброєні.

"У будь-якій ситуації, в якій вони можуть зіткнутися з кимось дуже небезпечним, вони будуть озброєні. Наша Національна гвардія повинна бути в змозі захистити себе", - сказав він.

Ебботт додав, що захищати кордон "з багнетами" це "не їхня роль". Крім того, він пояснив, що збільшення кількості гвардійців викликане необхідністю збільшити ресурс охорони кордону і зміцнити його захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці Національної гвардії США вирушили на кордон із Мексикою на допомогу прикордонній службі на південно-західному кордоні.