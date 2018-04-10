У Вінниці під час будівництва на трьох робітників впала стіна (фото)

Сьогодні по обіді у центрі міста, на вулиці Соборній, у дворі біля готелю «Франція», де ведеться будівництво, обвалилася стіна. За попередніми даними, обвал стався внаслідок пошкодженого фундаменту. Під завалами опинилося троє людей, яких діставали рятувальники. Двоє постраждалих доставили до лікарні, третій відмовився від госпіталізації. Тому лікарі «швидкої» обстежили чоловіка на місці та надали йому необхідну допомогу.

Наразі госпіталізовані робітники проходять діагностичне обстеження. Стан їхнього здоров’я задовільний, кажуть медики, важких травм не було виявлено. Усі, на щастя, при свідомості.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора