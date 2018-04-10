У зоопарку у Новій Зеландії рідкісні мавпи знешкодили грабіжників

У зоопарку новозеландського міста Веллінгтон білячі мавпи знешкодили злодіїв, які вирішили їх викрасти, повідомляє UPI.

У п'ятницю вночі грабіжники проникли в вольєр, але, як зрозуміли співробітники зоопарку на наступний ранок, не змогли забрати жодну з дванадцяти мавп. При цьому у деяких тварин спостерігалися незначні поранення.

На своїй сторінці в Facebook адміністрація зоопарку поділилася припущенням про можливу бійку між злодіями і мавпами, в якій тварини здобули перемогу.

"Ми тримаємо їх разом, щоб вони могли підтримувати один одного, поки не повернуться до звичайного режиму. Ми будемо уважно стежити за ними протягом наступних кількох днів, щоб переконатися, що вони здорові", - йдеться в повідомленні.

Саймири або білячі мавпи - дуже велика рідкість для зоопарків. Вони водяться в тропічних лісах, перевищують 30 сантиметрів у висоту і важать до одного кілограма. Харчуються тварини комахами і маленькими птахами. Часто використовують свій хвіст для тепла: обмотують його навколо шиї або обіймають один одного.