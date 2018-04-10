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Україна запускає "потяг чотирьох столиць" з Києва до Риги

10 квітня, 2018 - 19:11
Фото з архіву "Дня"

Міністерство інфраструктури анонсувало запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра Юрій Лавренюк.

"Тарифна рада МІУ внесла зміни до тарифів на перевезення пасажирів і багажу в міжнародному сполученні, підписаний відповідний наказ і спрямований на держреєстрацію до Мін'юсту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лавренюка, "Укрзалізниця" вже закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу, які будуть найближчим часом курсувати в напрямку Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига.

Вартість квитка купейним вагоном до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро), тривалість подорожі складе 15 годин з урахуванням проходження кордонів.

У коментарях до посту Лавренюк зазначив, що поїзд відправлятиметься з Києва близько 15:00 і прибуватиме до Риги близько 6:00 наступного дня.

Джерело: День

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