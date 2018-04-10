Україна запускає "потяг чотирьох столиць" з Києва до Риги

Міністерство інфраструктури анонсувало запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра Юрій Лавренюк.

"Тарифна рада МІУ внесла зміни до тарифів на перевезення пасажирів і багажу в міжнародному сполученні, підписаний відповідний наказ і спрямований на держреєстрацію до Мін'юсту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лавренюка, "Укрзалізниця" вже закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу, які будуть найближчим часом курсувати в напрямку Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига.

Вартість квитка купейним вагоном до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро), тривалість подорожі складе 15 годин з урахуванням проходження кордонів.

У коментарях до посту Лавренюк зазначив, що поїзд відправлятиметься з Києва близько 15:00 і прибуватиме до Риги близько 6:00 наступного дня.