Українець став чемпіоном світу з більярду

У Казахстані відбувся більярдний чемпіонат світу з динамічної піраміди серед чоловіків і жінок. Про це повідомили в прес-службі Федерації більярду України.

У вирішальній партії чоловічого турніру Дмитро Білозеров зустрічався з росіянином Іосіфом Абрамовим. Першу партію в фіналі українець програв, проте наступні чотири залишилися за українцем. За рахунку 4:1 Абрамов забрав партію з кия після невдалого розбою Білозерова, після чого взяв перерву.

У фіналі спортсмени продемонстрували просто неймовірну гру, ціною помилки при відкритій позиції служила поразка в партії, як і сталося при рахунку 6:5 на користь українця. Партія була у Абрамова вже в кишені, але росіянин не забив, після чого Білозеров забрав "золото" турніру — 7:5.

Варто зазначити, що усього в турнірі чоловіків брали участь 64 учасники.

Зауважимо, що Білозеров - єдиний представник України, який дійшов до розіграшу медалей. Аліхан Каранеєв в контровій партії не дав українцю Павлу Радіонову вийти в півфінал, а Анастасія Ковальчук п’ять годин провела біля стола в боротьбі з Катериною Перепечаєвою, але контрова партія залишилася за білорускою.