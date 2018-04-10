Український суд заарештував російське судно за незаконний видобуток піску в Чорному морі

Суд заарештував російське судно-земснаряд у справі про незаконний видобуток піску в Каркінітській затоці Чорного моря. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі Каркінітської затоки Чорного моря (заповідник "Лебедині острови") на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Встановлено, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки м. Туапсе, РФ, що належить кампанії Trans Services Maritime.

"В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва Окупантського мосту в районі Керчі. Водночас, кампанія-розкрадач без жодних проблем сумління веде свій бізнес, зокрема - іншими суднами, що регулярно заходять на територію України", - зазначає генпрокурор.

"Відтак, для відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні, 10.04.2018 ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокуратури АР Крим щодо арешту судна підозрюваної кампанії країни-агресора", - повідомив Луценко.

Як відомо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна "Норд" із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно "Норд".