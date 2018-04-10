"Укренерго" розпочало суперечку з РФ через активи в окупованому Криму

ПАТ "Укренерго" направило російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційну суперечку щодо активів компанії в окупованому Криму. Про це повідомив в.о. керівника "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька днів тому "Укренерго" вручило росіянам офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів нашої компанії у Криму. Конверти отримали: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв і президент РФ Володимир Путін", - зазначив він.

За словами очільника "Укренерго", українську компанію у цій справі представляють юристи міжнародної юридичної компанії "Covington & Burling LLP", яка раніше допомагала подати аналогічний позов НАК "Нафтогаз України".

"Якщо нам не вдасться врегулювати спір мирним шляхом до кінця вересня, ми зможемо подати позов у Міжнародний арбітраж проти Росії, як це вже зробив Нафтогаз. Наш позов буде стосуватися не лише майна, яке ми втратили через анексію півострова, але й доходів, які недоотримали через таку втрату. Ми не можемо закрити очі на ці колосальні втрати і жити далі так, ніби нічого не сталося. Адже тільки наша кримська електромережа коштує близько 1 млрд доларів. Це тисячі ліній електропередачі, десятки електричних підстанцій та багато чого ще, не кажучи вже про два пансіонати, де раніше оздоровлювалися українські енергетики", - наголосив Ковальчук.

За словами в.о. керівника "Укренерго", крім майна, компанія втратила ще й прибуток від його експлуатації.

"Ці гроші повинні були піти не лише на рахунки компанії, але й у держбюджет України у вигляді податків та дивідендів. Тому нам обов’язково треба відновити справедливість і повернути втрачене. Росія повинна відповісти за те пограбування, яке вже визнане всіма цивілізованими країнами світу. Ми впевнені, що дійдемо до переможного фіналу. Ми будемо боротися і переможемо. Крим – це Україна", - зазначив він.