Уряд КНР планує збільшити національний імпорт

Уряд КНР не ставить за мету підтримку позитивного торгового балансу і планує збільшити національний імпорт. Про це на офіційній церемонії відкриття Азіатського економічного форуму в Боао (Південний Китай) заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє агентство Xinhua.

“Китай не прагне до позитивного торговельного балансу. Ми щиро бажаємо збільшити імпорт і досягти більш збалансованого міжнародного платіжного балансу”, — сказав Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії КНР.

“У цьому році ми у значній мірі знизимо ввізне мито на імпортні автомобілі, а також збори на інші товари. Ми будемо працювати для того, щоб збільшити імпорт конкурентних товарів, яких потребує наш народ”, — підкреслив китайський лідер.

Голова КНР також назвав внутрішнє споживання рушійним фактором розвитку країни.

“Ми будемо розширювати масштаби імпорту. Внутрішнє споживання — рушійний фактор економічного розвитку Китаю, мета якого — задовольнити зростаючий попит населення нашої країни, добробут якого постійно зростає, — зазначив він. — У цьому році ми значно знизимо мита на автомобілі та інші товари”.

Сі Цзіньпін також висловив надію, що розвинені країни у свою чергу знімуть обмеження на експорт високотехнологічної продукції у КНР.

Генеральний секретар ЦК КПК додав, що в найближчі роки Піднебесна зробить цілий ряд заходів щодо посилення відкритості ринків, зніме ряд обмежень на інвестиції, у галузі фінансів і виробництва. “Китай ще значніше відкриє ринки, особливо в сфері фінансів і страхування, зніме обмеження на інвестиції, обмеження в області виробництва, зокрема в автомобілебудуванні, ми посилимо заходи в сфері захисту інтелектуальної власності”, — зазначив він.

Китайський лідер зазначив, що понад 80 країн і міжнародних організацій підписали з Китаєм документи про співпрацю в рамках економічної ініціативи “Один пояс, один шлях”. “П’ять років тому я висунув ініціативу „Один пояс, один шлях“. З тих пір більше 80 країн і міжнародних організацій підписали документи про співпрацю з Китаєм у рамках цього проекту”, — повідомив глава КНР. “Ініціатива „Одного пояса, одного шляху“ може бути ідеєю Китаю, проте її можливості і результати принесуть вигоду всьому світу. Китай не робить ніяких дріб’язкових геополітичних розрахунків, не створює будь-яких закритих фракцій, не ставить себе вище за інших і не нав’язує будь-які угоди”.

“Необхідно підкреслити, оскільки „Один пояс, один шлях“ є новою ініціативою, абсолютно природним є те, що на її рахунок існують різні думки”, — резюмував Сі Цзіньпін.

У цьому контексті слід зазначити, що водночас США і багато їх основних європейських та азіатських союзників виявили обережний підхід до проекту, не бажаючи “підігравати” стратегічним цілям Китаю. Деякі з них, як Австралія, відкинули пропозицію Пекіна приєднатися до плану. Індія, незважаючи на проекти на її території, не в захваті від того, що китайські торгові шляхи проходитимуть через спірну територію у Кашмірі.