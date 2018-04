В Центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,7

В Центральній Італії у вівторок, 10 квітня, стався землетрус магнітудою 4,7. Про це йдеться у звіті Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр поштовхів знаходився на північ від столиці країни, Риму, на глибині близько 9 км.

На даний момент не надходило даних про загиблих і постраждалих у результаті землетрусу.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.7 in Central Italy 40 min ago pic.twitter.com/8c0ogHX65h

— EMSC (@LastQuake) April 10, 2018