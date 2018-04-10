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В Центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,7

10 квітня, 2018 - 13:01
Фото УНІАН

В Центральній Італії у вівторок, 10 квітня, стався землетрус магнітудою 4,7. Про це йдеться у звіті Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр поштовхів знаходився на північ від столиці країни, Риму, на глибині близько 9 км.

На даний момент не надходило даних про загиблих і постраждалих у результаті землетрусу.

Раніше повідомлялося, що в західній частині Японії, в префектурі Сімане, в ніч проти 9 квітня стався землетрус магнітудою 5,8. За даними японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи почалися о 01:32 за місцевим часом (19:32 за київським часом) на глибині 10 км. Тоді також йшлося про чотирьох постраждалих від землетрусу. Пізніше стало відомо, що в результаті землетрусу в Японії постраждали щонайменше п'ятеро людей. Також близько 50 будинків у місті Ога залишилися без електрики, ще близько 100 - без водопостачання.

Джерело: День

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