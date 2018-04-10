В українських тюрмах перебувають 23 російських солдата і офіцера

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Російська Федерація залучена до хімічної атаки у Сирії, бере участь в агресії проти України на Сході нашої держави, але постійно заперечує це. Про це поінформували в прес-службі глави держави

"Це триває вже чотири роки. І називається це "их там нет", - сказав Порошенко під час спільного брифінгу для ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Глава Української держави додав: "З самої першої хвилини російської агресії, Росія категорично відмовляється від того, що збройні сили РФ беруть участь в агресії проти держави Україна, залучені до хімічної атаки в Сирії, брали участь, або тим чи іншим способом пов’язані з отруєнням в Солсбері".

"Гасло "их там нет" більше не проходить ніде в світі", - наголосив Порошенко.

Він повідомив, що в Україні знаходиться 23 російських офіцери, які утримуються в тюрмах.

"Це докази присутності Російської Федерації. Безумовно, ми чекаємо від РФ більш цивілізованої реакції: визнання звинувачень, і координації і кооперації для того, щоб не допустити подібних речей в майбутньому", - наголосив президент.

Він особливо наголосив на важливості негайного виведення російських військ з окупованої української території та імплементації Мінських угод, включаючи і підтримку миротворчої операції на Донбасі.

В свою чергу, Федеральний канцлер, коментуючи питання відносно подій в Сирії і застосування хімічної зброї проти мирного населення, сказала: "Я думаю, що однозначно там була застосована хімічна зброя".

"Ми вже вчора підкреслили, що гостро засуджуємо застосування. Це неприпустимо, що після багатьох міжнародних дискусій знову і знову застосовується там хімічна зброя", - наголосила вона.