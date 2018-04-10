В Японії розпочалися продажи екзоскелетів

Японська компанія Skeletonics почала продавати екзоскелети всім охочим. Тепер будь-який фанат може відчути себе роботом, якщо у нього є на це гроші.

Як пише Еспресо.ТВ із посиланням на видання Kotaku, ціна "іграшки" стартує від $93 тисяч.

Екзоскелет важить близько сорока кілограм, а його висота - близько трьох метрів. При цьому, як зазначає видання, це більше маркетингова фішка - екзоскелет поки не вміє робити людину швидше, сильніше і витриваліше.

Поки що головне і єдине призначення такого екзоскелета - його використання в парках розваг. Хоча розробники і визнають, що якщо технології будуть доопрацьовані, подібна система може стати дійсним способом підсилення людини.