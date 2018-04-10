Всесвітня туристична організація ООН призначила Мессі послом

Всесвітня туристична організація Організації Об'єднаних Націй (ЮНВТО) призначила форварда каталонської “Барселони” Ліонеля Мессі послом з відповідального туризму, повідомила прес-служба Всесвітньої туристської організації ООН на офіційному сайті.

Призначення відбулося генеральним секретарем ЮНВТО Зурабом Пололікашвілі на стадіоні “Камп Ноу” після матчу іспанської Прімери “Барселона” — “Леганес”.

“Поки я подорожував, у мене була можливість пізнати інші культури, різні товариства, побачити світ — це все дуже збагачує людину. Всесвітня туристська організація робить все для того, щоб зробити туризм джерелом розвитку. Я радий, що можу приєднатися до такої місії з надання допомоги відповідального туризму”, — прокоментував футболіст.

"Мессі є унікальним спортсменом і прикладом того, як сила волі та постійна робота дають блискучі результати. Це велика честь, що Мессі приєднається до Всесвітньої туристської організації ООН та до інших відомих діячів у просуванні позитивних цінностей та переваг, які представляє туризм", - заявив Зураб Пололікашвілі.

Варто зазначити, що раніше до ЮНВТО приєдналися екс-захисник мадридського “Реалу” Фернандо Йерро і екс-наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске.

Зазначимо також, що згідно зі Статутом ЮНВТО, її основною метою є сприяння розвитку туризму для внесення внеску в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу і дотримування прав людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії.

ЮНВТО встановлює і підтримує ефективну співпрацю з відповідними органами ООН і її спеціалізованими закладами. Крім цього, вишукує можливості встановлювати ділові стосунки з ПРООН, а також бере участь в її діяльності як діюче і виконавче агентство.