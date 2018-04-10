ЄП обговорить порушення Угорщиною демократичних цінностей ЄС

У Європарламенті обговорять порушення цінностей Євросоюзу керівництвом Угорщини.

Це питання включене до порядку денного засідання комітету ЄП із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться у четвер, 12 квітня, повідомляє Укрінформ з посиланням на власного кореспондента у Брюсселі.

«Комітет обговорить проект доповіді про ситуацію в Угорщині та оцінить, чи мають місце в Угорщині серйозні порушення цінностей ЄС», - заявили у Європарламенті.

Відтак депутати мають вирішити, чи звертатися до Ради ЄС із вимогою розглянути це питання, якщо Будапешт порушує ст. 7 Угоди про ЄС (щодо демократичних цінностей).

У цьому зв'язку слід також відзначити, що політична група у Європарламенті Альянсу лібералів та демократів за Європу заявила у вівторок, що не «поспішає вітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із перемогою на виборах».

Як наголосив лідер європейських лібералів Гі Верховстадт, неприпустимо вітати Орбана без заклику до нього поважати європейські цінності.

Бельгійський політик наголосив, що політика угорського прем’єра спрямована на порушення верховенства права та встановлення авторитаризму.

Слід зазначити, що за такої репутації у контексті неповаги до демократичних цінностей Європи саме керівництво Угорщини висуває необгрунтовані претензії до України через мовну статтю освітнього закону та намагається блокувати європейську і євроатлантичну інтеграцію Києва.