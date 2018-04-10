Єврокомісія виділяє 410 млн євро для підтримки розвитку успішних стартапів в ЄС

Європейська Комісія (ЄК) має намір істотно покращити фінансову підтримку розвитку успішних стартапів у Європейському Союзі. Про це в вівторок, 10 квітня, заявив віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен у Брюсселі, передає інформагенція AFP. За його словами, в ЄС є чимало інновативних та талановитих підприємців. Але через брак коштів багато молодих підприємств, що займаються розробкою та виведенням на ринок цікавих продуктів, не спроможні проіснувати впродовж двох перших років і змушені закриватися, пояснив єврокомісар.

Саме для підтримки стартапів упродовж критично важливого етапу становлення Єврокомісія оголошує програму VentureEU. Завдяки цій програмі фінансової підтримки інвестиції у стартапи в ЄС мають зрости вдвічі, зазначив Катайнен. Сама програма VentureEU передбачає підтримку шести донорських фондів коштами ЄС в обсязі 410 мільйонів євро. Ще 2,1 мільярда євро мають надійти у фонди з приватних джерел, розраховують єврокомісари. Шість великих донорських фондів мають, своєю чергою, підтримувати менші венчурні фонди. Такий механізм уможливить мобілізацію до 6,5 мільярда євро інвестицій в європейські стартапи, сподіваються в Брюсселі.

Європейський ринок венчурного капіталу недостатньо розвинений, що зумовлює відтік стартапів з ЄС у ті країни та регіони, де панує краща ситуація, визнають у Єврокомісії. За даними ЄК, 2016 року в США, попри дещо менший ринок, ніж у ЄС, інноваційні бізнес-ідеї підтримали капіталом у 39,4 мільярда євро в перерахунку, тоді як в ЄС цей показник не перевищував 6,5 мільярда євро.

Ще одним негативним фактором для розвитку стартапів у Європі є фрагментація ринку венчурного капіталу. На сьогоднішній день в ЄС венчурні фонди зосереджені головно у восьми країнах-членах Євросоюзу, а молоді підприємства, які потребують фінансової підтримки, є скрізь у ЄС, зазначили в ЄК.

Шість фондів, у які надійдуть 410 мільйонів євро, були відібрані Єврокомісією разом з Європейським інвестиційним фондом. Серед них: Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer Capital, LGT, Lombard Odier Asset Management та Schroder Adveq.