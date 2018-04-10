За день бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, - штаб

У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Постраждалого воїна доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Бердянське. Також міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та озброєння БМП противник застосував в районі Пісків, гранатомети різних систем поблизу Лебединського, Водяного та Шахти «Бутівка», протитанковий ракетний комплекс – неподалік Широкиного, а великокаліберні кулемети – по оборонцях Гнутового, Новотроїцького та Опитного. Крім цього, під вогонь з озброєння БМП потрапили захисники Гнутового, зі стрілецької зброї – Авдіївки, Павлополя, Красногорівки та Новотроїцького, а позиції під Водяним – обстрілював ворожий снайпер.

У свою чергу, на Луганському напрямку від початку доби зберігалася тиша.