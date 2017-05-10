8 нападників на бійців АТО у Дніпрі понесуть кримінальну відповідальність, - Луценко

Вчора 8 ідентифікованих осіб, що напали на учасників АТО, були затримані і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. На цей момент працює слідство з метою встановлення організатора і джерела фінансування “тітушок”. Таку заяву щодо останніх подій у Дніпрі зробив Генпрокурор Юрій Луценко у своєму пості у facebook.

Зараз проводиться розслідування “ганебної співпраці працівників Нацполіції з ті тушками”. За словами Луценка, прокремлівська акція стала можливою через “самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування перемоги”.

Ось як на події відреагував на своїй сторінці у facebook Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко: “Вчора в Дніпрі, співробітники поліції діяли з порушеннями закону "Про поліцію", застосовуючи силу надміру і там де це не було необхідно для охорони громадського порядку. Замість того, щоб стати між двома ворогуючими сторонами, окремі співробітники поліції діяли в інтересах однієї зі сторін. При цьому співробітники поліції не реагували на порушення громадського порядку з боку осіб спортивної статури”.