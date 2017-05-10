Apple із $800 млрд прибутку став рекордсменом з досягнення ринкової вартості

Капіталізація Apple Inc. перевищила у вівторок $800 млрд, постачальник iPhone став першою компанією в історії, що досягла такої ринкової вартості, передає Інтерфакс.

Акції Apple ростуть за рахунок очікувань, що черговий iPhone, випуск якого планується на цей рік, допоможе компанії знову збільшити продажі.

Від початку року акції Apple подорожчали на третину і на $300 млрд за останні 12 місяців. На тлі загального підйому ринку на 20-30% зросли з початку року і папери інших технологічних компаній - Amazon, Facebook, Google.

У вівторок акції Apple виросли на 0,6% до $153,99. Компанія збільшила чистий прибуток і виручку в другому кварталі 2017 фінансового року майже на 5%. У минулому кварталі Apple скоротила продаж iPhone на 1% - до 50,8 млн штук.