Аваков звільнив очільників Дніпровської поліції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив головних поліцейських Дніпропетровської області у зв’язку з провокаціями під час акцій до 9 травня у Дніпрі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уранці підписаний наказ про звільнення з посад:

- начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко;

- начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило;

- відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - повідомив міністр.

Після попереднього розгляду ситуцації з інцидентами призначили службове розслідування за щодо дій поліцейських. У Дніпро направили комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем.

"Створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджен", - написав Аваков.

Нагадаємо, у Дніпрі в результаті зіткнення біля Меморіалу Слави постраждали більше двох десятків людей. Колону жителів міста і прихильників опозиційних партій, які хотіли покласти квіти до Вічного вогню, зустріли близько сотні активістів, серед яких були і ветерани АТО. Їхнє невдоволення викликали червоні прапори і партійна символіка. У сутичку втрутилася поліція.