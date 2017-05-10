“Безсмертні полки” є елементом гібридної війни, - Геращенко

Перша заступниця Голови ВР Ірина Геращенко вважає “безсмертні полки”, що активізувались 9 травня, елементом гібридної війни Кремля проти України. Таку заяву вона зробила у своєму пості на facebook.

“Ці ряджені маскаради, де не було ніяких ветеранів - дійсно блюзнірство і елемент гібридної війни, який повзучо запускається нам, вповзає змією, як 5 років тому запускали георгієвську стрічку. Аби ми знову жили сварками про історію, а не об'єднувалися навколо нашої історичної відповідальності, навколо ключового завдання нашого покоління - звільнення України”, - заявила вона.

Крім того, заступниця зацитувала повідомлення жінки з фронту, яка підписала контракт з ЗСУ і мріє звільнити своє рідне місто: "Доброго вечора, Іро. У нас вчора один хлопець загинув, дуже хороший, залишилися троє дітей.... Уявляєте, як мене трясло, коли бачила весь цей шабаш про " полки".

Нагадаємо, сьогодні бойовики “ЛНР-ДНР” 70 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 1 військовий загинув.