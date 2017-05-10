Білий дім офіційно підтвердив зустріч Трампа з Лавровим

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу, підтвердили в прес-службі Білого дому.

Про це передає ВВС Україна.

Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Це перша зустріч на вищому рівні між Трампом і представником російського керівництва з часу обрання нового президента США 20 січня.

Російський президент Володимир Путін прийняв у Кремлі держсекретаря США Рекса Тіллерсона в квітні.

Минулого тижня Трамп і Путін провели, за словами Білого дому, "дуже хорошу" телефонну розмову.

Тоді серед іншого лідери домовилися активізувати діалог між главами МЗС - Сергієм Лавровим і Рексом Тіллерсоном.

10 травня Лавров має провести переговори у Вашингтоні з держсекретарем США й обговорити зокрема конфлікти в Сирії і Україні.

Раніше повідомлялося, що міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який перебуває з робочим візитом у США, на зустріч не запросили. Український міністр обговорив з Тіллерсоном питання російської агресії телефоном.