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Симон Петлюра, державний і політичний діяч, публіцист

Бойовики 70 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 1 військовий загинув, - штаб

10 травня, 2017 - 08:46
Фото з архіву "Дня"

За минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. По захисниках Троїцького та Новгородського гатив з мінометів 82 мм калібру, а гранатомети різних систем застосовував в районі Кам’янки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого. Оборонців Миронівського та Луганського обстрілював з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів ворог накривав вогнем морських піхотинців поблизу Павлополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного гатив з озброєння танку, мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм обстрілював оборонців Лебединського та Новотроїцького, а по захисниках Мар`їнки бив з 82 мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосовував під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети - поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї обстріляв опорні пункти наших військ поруч Гранітного та Богданівки. В районі Павлополя активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки. 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети різних систем застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського. Оборонців Новоолександрівки обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а по захисниках Новозванівки били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів противник відкривав вогонь у бік наших позицій поруч Валуйського, а зі стрілецької зброї поруч Станиці Луганської.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. 

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