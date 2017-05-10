Чергове засідання у справі Семени відбудеться 22 травня

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Криму призначив на 22 травня чергове засідання у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени. На засіданні 10 травня суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, в ході вивчення матеріалів, зокрема з’ясувалося, що оперативні дані на Миколу Семену, крім свідка Сергія Мєшкова, надав не згадуваний раніше журналіст Олег Крючков, який нині працює в анексованому Криму на російські ЗМІ.

На наступному засіданні суд планує закінчити вивчення матеріалів справи і допитати експерта ФСБ.

Влада, встановлена Кремлем у Криму, звинувачує Семену в тому, що в одній з його статей міститься заклик до порушення територіальної цілісності Росії. Семена наполягає, що не винуватий, стверджуючи, що статус Криму був і залишається спірним, і що він має право відкрито висловлювати свою думку. Якщо Семену визнають винним, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

У свою чергу, Сполучені Штати, Європейський союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та міжнародні спостерігачі за ЗМІ висловили занепокоєння у зв’язку з судовим переслідуванням Семени. Активісти заявляють, що його судовий процес є частиною тиску Росії на незалежні засоби масової інформації та на інакомислення після захоплення Криму Москвою.

Міністерство закордонних справ України закликає російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема Миколи Семени.