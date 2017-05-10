Доходи від Євробачення вже перевищили заплановані, - Грицак

Виконавчий продюсер Євробачення в Україні Павло Грицак заявляє, що проведення пісенного конкурсу проходить згідно із запланованим сценарієм, передає Укрінформ.

"Поки що все виходить так, як задумали: щасливі артисти, щасливі делегації, щасливі журналісти і фани. І це велика радість для всієї команди, яка працювала достатньо виснажливо й інтенсивно", - сказав він.

Крім того, Грицак зауважив, що створення Суспільного телебачення, звичайно, вплинуло на організацію Євробачення, "але поки що все виходить".

Грицак також розповів, що фінансування пісенного конкурсу також проходить без проблем.

"Ми направлені на економію. Більше того - у нас вищі доходи, ніж були заплановані... І нам це дозволяє спокійно завершувати цей проект і цей конкурс", - зазначив Грицак.

Пісенний конкурс "Євробачення-2017" проходить в Україні в Міжнародному виставковому центрі. Перший півфінал відбувся 9 травня, другий півфінал та фінал пісенного конкурсу - 11 і 13 травня відповідно.

Нагадаємо, завтра, 11 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал Євробачення-2017, який транслюватиметься у прямому ефірі, організатори на офіційному сайті відомства оприлюднили порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2017.