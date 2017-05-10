ГПУ оскаржила вирок бійцям "Торнадо"

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляційну скаргу на вирок колишнім бійцям роти "Торнадо". Про це повідомляє УНН.

"Подали апеляційну скаргу (на вирок екс-бійцям "Торнадо", - ред.) ще минулого тижня", - казали у прокуратурі.

У ГПУ додали, що захист також оскаржив вирок.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив вісім колишніх бійців роти "Торнадо" до реальних термінів покарання від 8 до 11 років. Чотири колишніх бійців цієї роти отримали умовне покарання.

Засуджених визнали винними у незаконному позбавленні волі та викраденні людей, тортурах, зґвалтуваннях та низці інших тяжких злочинів.