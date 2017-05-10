Князєв призначив в.о. керівника по громадській безпеці поліції у Дніпропетровській області

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив виконуючим обов’язки керівника поліції у Дніпропетровській області по громадській безпеці голову патрульної поліції Дніпра Володимира Богоноса.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Від сьогодні виконуючим обов’язки керівника поліції у Дніпропетровській області по громадській безпеці моїм наказом буде призначений керівник патрульної поліції міста Дніпра Володимир Богоніс. Наказ вступає в силу з 10-ї години ранку", - зазначив Князєв.

Нагадаємо, сьогодні вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив головних поліцейських Дніпропетровської області у зв’язку з провокаціями під час акцій до 9 травня у Дніпрі.