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Космічний зонд "Кассіні" зафіксував хмарні смуги на супутнику Сатурна

10 травня, 2017 - 17:01
Фото НАСА

Знімки хмарних смуг на найбільшому супутнику Сатурна Титані зафіксував космічний зонд “Касссіні”. Фотографії, опубліковані на офіційному сайті НАСА, були зроблені перед тим, як апарат втретє "пірнув" між газовим гігантом і його кільцями, передає Інтерфакс-Україна.

Виявлені апаратом хмари складаються з метану - вони з'явилися після літнього сонцестояння. За словами вчених, це одні з найяскравіших хмар, що коли-небудь спостерігалися на Титані, ймовірно, через їх велику висоту.

Титан - другий за величиною супутник у Сонячній системі і єдиний, що володіє щільною атмосферою і рідкими морями на своїй поверхні. Його розміри в півтора рази більше Місяця.

Раніше астрономи помічали хмари в основному на високих, полярних широтах. На новій серії знімків - три смуги хмар, одна з яких розташовується між 30 і 38 градусами північної широти - в цій області хмари спостерігаються рідко. Друга і третя смуги розташовуються на широтах 44-50 і 52-59 градусів відповідно.

Фотографія була зроблена з відстані в 0,5 млн кілометрів від Титана. "Кассіні" останній раз зблизився з найбільшим супутником Сатурна 22 квітня 2017 року - тоді найкоротша відстань до небесного тіла становила 979 км.

На цей раз після 22 обертів на орбіті апарат увійде в щільні шари атмосфери планети і згорить - це станеться 15 вересня 2017 року.

Нагадаємо, у квітні ми повідомляли про максимальне на той час наближення зонду "Кассіні" до Сатурна. 

Джерело: Інтерфакс-Україна
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